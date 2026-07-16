SİBERAY, son dönemde 'E-tebligat süreniz dolmuştur', 'hukuk bürosu' ve 'icra dosyanız bulunmaktadır' gibi ifadelerle gönderilen dolandırıcılık mesajlarına karşı vatandaşları uyardı. Yetkililer, sahte bağlantılara tıklanmaması ve kişisel bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - SİBERAY, vatandaşları hedef alan sahte SMS ve mesajlarla ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Son dönemde 'E-tebligat süreniz dolmuştur', 'hukuk bürosu', 'icra dosyanız bulunmaktadır' gibi ifadeler kullanılarak gönderilen mesajlarla kişisel ve finansal bilgilerin ele geçirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, bu tür mesajlarda yer alan bağlantılara kesinlikle tıklanmaması, bilinmeyen telefon numaralarının aranmaması ve kişisel ya da banka bilgilerinin hiçbir şekilde paylaşılmaması gerektiği ifade edildi.

SİBERAY, vatandaşların resmî e-Tebligat ve UYAP işlemlerini yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden sorgulamaları gerektiğini hatırlatarak, farklı bağlantılar üzerinden yapılan yönlendirmelere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Ayrıca, şüpheli içerikli mesajların silinmesi ve gerekli durumlarda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) veya ilgili kurumlara bildirilmesi gerektiği belirtilirken, dijital dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmasının önemine dikkat çekildi.