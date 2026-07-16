Edirne'de Erikli Sahili'nde önceki akşam meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, park halindeki 4 araca çarparak maddi hasara yol açtı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 4 araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kazada can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, olay yerinde gerekli incelemeler gerçekleştirildi.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor.