İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka'da yürüttüğü mikrobölgeleme çalışmalarında toplanan binlerce zemin verisi, Egeşehir Laboratuvarı'nda inceleniyor. Analizler tamamlandığında ilçenin deprem ve sıvılaşma risk haritaları oluşturulacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası afetlere karşı güvenli ve dirençli bir kent oluşturmak amacıyla sürdürdüğü deprem hazırlık çalışmalarına devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Egeşehir Laboratuvar Şube Müdürlüğü, Karşıyaka'daki mikrobölgeleme çalışmaları kapsamında sahadan toplanan zemin örneklerini ve verileri analiz ediyor. Laboratuvarda yürütülen çalışmalarla ilçenin yeraltı yapısı bilimsel yöntemlerle ortaya konularak deprem ve sıvılaşma riskleri belirleniyor.

6 BİN LABORATUVAR DENEYİ YAPILDI

Karşıyaka'da yaklaşık 2 bin hektarlık alanda yürütülen saha çalışmalarında 7 bin metre sondaj, 630 jeofizik ölçüm ve 200 arazi deneyi gerçekleştirildi. Sondajlardan alınan numuneler üzerinde ise yaklaşık 6 bin laboratuvar deneyi yapıldı.

Egeşehir Laboratuvar Şube Müdürü inşaat mühendisi Ulaş Bağcı, yürütülen çalışmaların güvenli kentleşme açısından önemli olduğunu belirterek, 'Yerleşime açılacak veya mevcut yerleşim alanlarının yeraltı yapısını detaylı şekilde analiz ediyoruz. Bu sayede bölgenin deprem ve sıvılaşma potansiyelini bilimsel olarak ortaya koyuyoruz. Elde edilen veriler, kentsel planlama ve güvenli yapılaşmaya yön verecek' dedi.

Laboratuvarda elde edilen veriler, Karşıyaka'nın yeraltı zemin modelinin ve afet tehlike haritalarının hazırlanmasında kullanılacak.

Çalışmaların, İzmir'in afetlere karşı daha dirençli bir kent oluşturma hedefinin önemli adımlarından biri olduğu belirtildi.