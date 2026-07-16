Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci kimlikleriyle tanınan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, toplum sağlığı ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan bazı şüphelilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ya da bu amaçla yer temin ettiğine ilişkin makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

Bu kapsamda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik örnek alınmasına yönelik işlemler başlatıldı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmeleri yönünde talimat verildiği bildirildi.