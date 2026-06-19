Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, erişim engeli bulunan Roblox hakkında yaptığı açıklamada, devletin amacının platformları yasaklamak değil denetlemek olduğunu söyledi. Göktaş, gerekli şartların sağlanması halinde Roblox'a ilişkin görüşlerinin olumlu olabileceğini belirtti.

İSTANBUL (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Albayrak Medya iş birliğinde düzenlenen 'Ailede Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de erişim engeli bulunan Roblox hakkında konuşan Göktaş, dijital platformlara yönelik yaklaşımın yasaklama değil denetim olduğunu vurguladı. Bakan Göktaş, 'Bizim amacımız oyun kapatmak veya yasaklamak değil. Bir düzenleme ve denetim modeli oluşturmak istiyoruz. Çocuklara uygun olmayan içeriklerin kontrol edilebilmesini ve ailelerin güvenli bir dijital ortamdan emin olmasını hedefliyoruz' dedi.

'TEMSİLCİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU GETİRDİK'

Türkiye'de 100 binin üzerinde kullanıcısı bulunan oyun platformlarına temsilci bulundurma zorunluluğu getirdiklerini belirten Göktaş, oyunlarda yaş derecelendirmesi yapılmasını, bu kurala uymayan içeriklerin otomatik olarak '18 yaş üstü' kategorisinde değerlendirilmesini ve ebeveyn denetimlerinin güçlendirilmesini istediklerini söyledi.

Çocukların çevrim içi ortamda karşılaşabileceği risklere dikkat çeken Göktaş, yetişkinlerin kendilerini çocuk gibi tanıtarak küçük yaştaki kullanıcılarla iletişim kurmasının önüne geçmek istediklerini ifade etti.

'ROBLOX İKİ YILA YAKINDIR KAPALI'

Roblox'a yönelik erişim engelinin bakanlığın kararı olmadığını vurgulayan Göktaş, platformun yaklaşık iki yıldır kapalı olduğunu belirterek, 'Bu karar, Adana'da bir vatandaşın başvurusu üzerine yerel mahkeme tarafından alındı. Bakanlığımızın süreçte müdahilliği bulunmadı' diye konuştu.

Roblox yetkililerinin Türkiye'ye özgü yaş doğrulama sistemi konusunda birçok kez görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Göktaş, çocukların güvenliğini önceleyen taleplerini şirkete ilettiklerini söyledi.

Sürecin teknik ve hukuki boyutunun büyük ölçüde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yürütüldüğünü kaydeden Bakan Göktaş, nihai kararın mahkeme tarafından verileceğini belirtti. 'Bizim görüşümüz sorulduğunda olumlu olabileceğini ifade ediyoruz' diyen Bakan Göktaş, 'Ancak devlet olarak yaklaşımımız net; amacımız yasaklamak değil, denetlemek. Gerekli denetim mekanizmalarını oluşturan ve şartları yerine getiren platformlara sistemimiz açıktır' dedi.