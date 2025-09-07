Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı" ziyaretleri kapsamında Manisa'da evliliklerinde 48 yılı geride bırakan Kıbrıs Gazisi Mustafa Bulut ve Fatma Birgül Bulut'un evine misafir oldu.MANİSA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, her il programında gerçekleştirdiği Aile Yılı ziyaretlerine Manisa'da da devam etti.

72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mustafa Bulut ve eşi Fatma Birgül Bulut çiftinin Yunusemre ilçesindeki evine sürpriz ziyarette bulunan Göktaş, 48 yıldır aynı yastığa baş koyan çifti gençlere örnek olmasından dolayı tebrik etti.

Güçlü aile yapısının toplumun temel direği olduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş, "Uzun yıllara dayanan evlilikleri ile gençlerimize örnek olan Mustafa amcamız ve Fatma teyzemizi tebrik ediyorum. Rabbim birlikte hayırlı ömürler nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Bulut çifti ise Bakan Göktaş’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Köyümüze ilk gelen Bakan siz oldunuz. Ziyaretinizle bizleri sevindirdiniz. Rabbim sizden ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun." dedi.

Ziyarette Fatma Birgül Bulut, torunu Azra ile birlikte Bakan Göktaş’a, evlerinin bahçesinde yetiştirdiği çiçek ve sebzeler ile kışlık hazırlıklarını gösterdi.