Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bingöl'deki şehit yakınları ve gazilerle “Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası” buluşmasında, "Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliğin ön planda olduğu ve birlikte daha güçlüyüz mesajını vererek, terörden arınmış bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye'nin de anahtarı budur.” dedi.

BİNGÖL (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi program için bulunduğu Bingöl'de şehit yakınları, gaziler ve STK temsilcileriyle “Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası”nda bir araya geldi. Ailelerle yakından ilgilenen Göktaş, sohbet ederek onların taleplerini dinledi.

Burada yaptığı konuşmada Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan 'Terörsüz Türkiye' sürecine değinerek, bu sürecin doğru şekilde aktarılması ve birlikte yürütülmesi için bu buluşmaların çok değerli olduğunu vurguladı.

Devletin bütün kademeleri ile birlikte dün olduğu gibi bugün, yarın ve her daim şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu kaydeden Göktaş, “Birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik ve huzurun güçlü olduğu bir Türkiye görmek istiyoruz. Nitekim bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle, devletin tüm kademeleri ile beraber ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine girmiş bulunuyoruz. Burada şehit ve gazi ailelerimizi incitecek hiçbir tavizin olmadığını özellikle belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı.

“Birlikte yürürken daha da güçlü oluruz”

Sürecin çok hassas olduğuna dikkati çeken Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu süreci gazilerimiz, şehit ailelerimizle birlikte inşa edeceğiz. Sizsiz olmaz. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliğin ön planda olduğu ve birlikte daha güçlüyüz mesajını vererek, terörden arınmış bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye'nin de anahtarı budur. Güçlü Türkiye'yi inşa ederken özellikle Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda kararlı duruşumuzda sizlerle bu süreçte birlikte yürürken daha da güçlü ve başarılı oluruz.”