İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çocukların korunmasına yönelik yeni düzenlemeye ilişkin mesajında, devletin önceliğinin yalnızca suça müdahale etmek değil, suça giden yolu önceden kesmek olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çocuk Koruma Kanunu'nun çocukların güvenliğini güçlendireceğini belirterek, 'Bir çocuğu korumak, bir nesli korumaktır' mesajını verdi.

Annelerin endişesi, babaların adalet arayışı ve toplumun ortak talebinin yeni düzenlemeyle karşılık bulduğunu ifade eden Çiftçi, yasanın yalnızca cezalandırmaya değil, suçun oluşmadan önlenmesine odaklandığını söyledi.

'Hedefimiz suç zincirinin son halkasını yakalamak değil, ilk halkasını kırmaktır' diyen Bakan Çiftçi, valiler, kaymakamlar ve kolluk birimleriyle sahada olduklarını belirtti. Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çocukların korunması konusunda kararlılığın sürdürüleceğini vurgulayarak, kanunun millet ve çocuklar için hayırlı olması temennisinde bulundu.