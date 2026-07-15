TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, 15 Temmuz 2016 gecesinin bir direniş destanı olduğunu vurguladı. Şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anan Kurtulmuş, milletin demokrasi zaferine şükranlarını sundu.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2016, aziz milletimizin hafızasına ihanetin karanlığıyla cesaretin aydınlığı arasında yaşanan ağır bir imtihan olarak kazındığını ifade eden Kurtulmuş, 'O gece millet olma bilinci bir kez daha soyut bir fikir olmaktan çıktı; bu bilinç sokakta, meydanda, köprüde ve Meclis önünde can pahasına ortaya konan apaçık bir eyleme dönüştü. O gece, inançlarına, değerlerine ve ortak vatanlarına bağlılığı hayatının merkezine koyanlarla, kumpasın piyonları karşı karşıya geldiler ve 15 Temmuz, milletimizin millî hafızasına kazınmış büyük bir direniş destanı olarak tarihe geçti' dedi.

15 Temmuz 2016 gecesinin tarihinde ikinci kez gazilik şerefini kazanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açık tutulması ve tüm siyasi partilerden milletvekillerimizin aynı çatı altında yer alması, demokrasi tarihimizin müstesna sayfalarından biri olarak ayrıca kayda geçtiğğinin altını çizen Numan Kurtulmuş, mesajında, '15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle aziz şehidlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum. O gece tanklara, kurşunlara göğsünü siper eden, meydanları doldurup demokrasi destanı yazan milletimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah milletimize bir daha böylesi bir ihanet gecesi yaşatmasın' ifadelerine yer verdi.