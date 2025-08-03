Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Samsun’da düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Programı’nda 2025 Temmuz ayı ihracat verilerini açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatı olan 25 milyar dolara ulaşıldığını duyuran Bolat, yılın ilk 7 ayının 6’sında ihracat artışı sağlandığını ve 2025 hedefinin 279,6 milyar dolar olduğunu belirtti.SAMSUN (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Ağustos 2025’te Samsun’da gerçekleşen Türkiye İhracat Seferberliği Programı’nda, Temmuz 2025’te ihracatın 25 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdığını açıkladı. Geçen yıl Temmuz ayındaki 22,5 milyar dolarlık ihracata kıyasla 2,5 milyar dolarlık (yüzde 11) artış sağlandığını belirten Bolat, “Haziran’daki Kurban Bayramı etkisiyle 20,5 milyar dolar olan ihracat, Temmuz’da 4,5 milyar dolarlık yükseliş gösterdi” dedi.

YILIN İLK 7 AYINDA YÜZDE 5,2 ARTIŞ

Bakan Bolat, 2025’in ilk 7 ayının 6’sında ihracatın arttığını vurguladı. Ocak-Temmuz döneminde ihracat yüzde 5,2 artışla 156,4 milyar dolara ulaştı; geçen yıl bu rakam 148,7 milyar dolardı. Yıllık bazda 269,4 milyar dolarla rekor seviyeye yaklaşılırken, son 26 ayın 19’unda ihracat artışı sağlandı. Bolat, “Kalan 5 ayda bu tempoyu korursak, yılı yüzde 5 artışla, 12 milyar dolar ek ihracatla kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

ENERJİ İHRACATINDA YÜZDE 11 ARTIŞ, ALTINDA YÜZDE 40 DÜŞÜŞ

Temmuz’da enerji ürünleri ihracatında yüzde 11’lik artış yaşanırken, altın ihracatında yüzde 40’lık düşüş kaydedildi. Bolat, döviz kuru ve takvim etkisinin ihracata 831 milyon dolar, ithalata ise 700 milyon dolar katkı sağladığını, net katkının 130 milyon dolar olduğunu belirtti.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA İYİLEŞME

Temmuz’da ithalat yüzde 5,4 artışla 31,4 milyar dolar olurken, dış ticaret açığı yüzde 12 azalarak 6,4 milyar dolara geriledi. Bu, son 9 ayın en düşük açığı oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,53’e yükselerek son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bolat, “İlk 7 ayda dış ticaret açığı yüzde 12 artarak 56 milyar dolar oldu, ancak açığın artış hızı yavaşlıyor. Hedefimiz, açığı 90-95 milyar dolar bandında tutmak” dedi.

Bakan Bolat, 2025 için 279,6 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini, Asya-Pasifik ve Orta Doğu pazarlarında güçlü bir varlık hedeflediklerini belirtti. İhracatçılara yeni teşvikler ve finansman destekleri sağlanacağını, Türk Eximbank’ın 2024’te 50 milyar dolar destek sunmayı hedeflediğini, 2025’te ise Bakanlık bütçesinin yüzde 60’ının (33 milyar TL) ihracatçılara ayrılacağını açıkladı. Bolat, “Küresel ticaretteki zorluklara rağmen ihracatçılarımızla rekorlar kırmaya devam edeceğiz. Finansman maliyetlerini düşürmek için Merkez Bankası ve Hazine ile çalışıyoruz” diyerek, ihracatta sürdürülebilir büyümeye vurgu yaptı.