Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın bir çok ilde hayvancılık faaliyetiyle uğraşanların çoban ihtiyacı olduğunu ve eleman bulamadıklarından hareketle bu boşluğu ancak Afgan çobanlarla doldurduklarını sıklıkla ifade ettiklerini belirttiği açıklamalarının çarpıtılarak gazetede yayımlandıktan servis edilmesi üzerine Bakanlık'tan kamuoyuna yazılı açıklama yapıldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'de tarım ve hayvancılık sektörlerindeki fahiş fiyatlar ve üretimdeki eleman eksikliği gündemdeki yerini korurken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamalarının çarpıtılarak gazetede yayımlandıktan sonra sosyal medyada operasyonel amaçla servis edildiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesiyle terörün etkisi yok edildiği, ve bölge ekonomisinin tarım ve hayvancılıkla yeniden canlandığı kaydedildi.

Doğu bölgeler başta olmak üzere bir çok ilde hayvancılık faaliyetiyle uğraşan çoban ihtiyacı olduğunu ve eleman bulamadıklarından hareketle bu boşluğu ancak Afgan çobanlarla doldurduklarını sıklıkla ifade ettiklerini kaydedilen açıklamada, "Sayın Bakanımızın açıklamasında da bu bilgi ifade edilmiştir. Bu durumun piyasayı etkilediğinin altı çizilmektedir. Tamamen piyasa mekanizmasıyla ilgili bir sosyolojik tespit yapılmış olup, çoban istihdamı ile ilgili yapılan tespitleri içeren cümle bilinçli ve kasıtlı şekilde çarpıtılmaktadır. Gece gündüz ülkemizin refah ve esenliği için yapılan çalışmaları, kelime cımbızlama ve bağlamından kopararak istismar taktiği ile örtmeye kalkanlar beyhude çaba içindedir. Sayın Ticaret Bakanımız, yanındaki resmi ve özel sektör heyeti ile beraber, Brüksel de bu sabah ve öğleden sonra AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve komisyon yetkilileri ile bir yıllık gayret ve çalışmaların ürünü olarak Türkiye-AB yüksek düzeyli ticaret diyalogu toplantılarını başlatacak ve yürütecektir" ifadeleri yer aldı.