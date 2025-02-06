MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı yenilendi. Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili son gelişme parti genel merkezinden duyuruldu.

Bu hafta grup toplantısı yapmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bir özel hastanede önceki gün tedavi altına alınmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul ve Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sertaç Çiçek tarafından yapılan yazılı açıklamada, hastaneye yatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine 6 Şubat'ta mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, cerrahi müdahalenin başarılı şekilde tamamlandığı duyuruldu.

Prof. Dr. Sertaç Çiçek, Bahçeli'nin sağlık durumunun tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olduğu belirtilirken, odasında dinlendiği, kısa zaman içinde hastane sürecinin tamamlanarak günlük yaşantısına döneceği bildirildi.