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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaşanan gelişmeler üzerine sokak çağrısı ardından bir uyarı da Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, Özel'e, "Yargıya saygı duy, partinde otur" dedi. ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarısı MHP'nin sosyal medya hesabından tek cümle ile paylaşıldı.