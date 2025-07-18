MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MYK-MDK ortak toplantısı öncesinde yaptığı açıklamalarda, Cumhur İttifakı'nın vatan ve millet sevgisinin altını çizerken, terörsüz Türkiye hedefinin önemine vurgu yaptı.ANKARA (İGFA) - MHP'nin ortak gerçekleştireceği MYK-MDK toplantısı öncesi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın, bayrak, vatan ve millet sevgisinin ağır sınavından başarıyla geçtiğini belirterek, "Halkımız lehine hakikatin sesi olmak, kutlu ecdadımıza ahde vefanın gereğidir" diyerek, Türk milletinin vakar ve vefayla donanmış bir millet olduğunu ifade etti.

Açıklamalarında, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımların sağlam ve samimi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bölücü terör örgütü PKK'nın silahları yakmasıyla yeni bir evreye geçilmiştir" dedi. Bahçeli, sürecin provokasyonlara maruz kalmadan sonuçlandırılmasının önemine dikkat çekti.

Suriye’deki gelişmelere de değinen Bahçeli, "Siyonist vandallık terörsüz Türkiye ve bölge hedefine sabotaj yapmıştır" dedi.

İsrail’in saldırılarının tesadüf olmadığını belirten Bahçeli, Türkiye’nin yeni dönemine ayak uyduramayanların yalan ve iftiralara başvurduklarını ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin vatandaşlara anlatılması maksadıyla 81 ili kapsayacak toplantılar düzenleyeceklerinin altını çizerek, "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"nın ilkini 9 Ağustos'ta Erzurum’da başlayacaklarını duyurdu.

Bahçeli, mesajında, Türk milletinin destanını yeni yüzyılda da okumaya devam edeceklerini belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi’nin çizgisi nettir, ilkeleri berraktır" vurgusunda bulundu.