Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), Burhaniye Halk Eğitim Merkezi ve BALMEK iş birliğinde “1.Uygulamalı Arıcılık Kursu” açılacak. 6-17 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan kurs için son başvuru tarihi 22 Aralık 2024 Pazar günü olarak açıklandı.BALIKESİR (İGFA) - İl genelinde tarım potansiyelini artırmak için pek çok başarılı çalışmaya imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, BAÇEM koordinasyonunda üretici eğitimlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı BAÇEM, BALMEK ve Burhaniye Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde 6-17 Ocak 2025 tarihleri arasında 1. Uygulamalı Arıcılık Kursu düzenlenecek.

50 KİŞİLİK KONTENJAN AÇILDI

BAÇEM’de düzenlenecek olan sertifikalı 1. Uygulamalı Arıcılık Kursu’na başvuru yapmak isteyenler https://basvur.balikesir.bel.tr/BAK internet adresinden formu doldurup başvuru yapabilecekler. Hafta içi 10 gün sürecek olan kurs için 50 kişilik kontenjan açılırken başvuru sonuçları da www.bacem.com.tr ile www.balikesir.bel.tr internet adreslerinden duyurulacak. Katılımcıları, üretimde modern ve kaliteli arıcılık teknikleri konusunda bilinçlendirmek için açılacak kursta; ana arı yetiştiriciliği, arı ürünlerinin üretimi ve hasadı gibi konularda uygulamalı eğitimler verilecek.