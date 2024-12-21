Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Halk Buluşması” kapsamında Havranlı vatandaşlarla bir araya geldi.BALIKESİR (İGFA) - Muhtarlar Buluşması da gerçekleştiren Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Modeliyle 2029 yılına kadar 10 bin yeni istihdam sağlamayı en az 1 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç etmeyi ve Balıkesir’i sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından ilk 10 kent arasına yerleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

“Tüm çalışma arkadaşlarımla vatandaşımızın emrindeyiz” diyen Akın, “Görüşmedik insan, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Sorun neredeyse tüm imkanlarımızla yanınızda olacağız.” dedi. Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çanakkale Deniz Savaşlarının kahramanları Koca Seyit ve Ömer Çavuş’un memleketi Havran’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi

SEYİT ONBAŞI’YI ANDI

Çanakkale Savaşları denilince akla ilk olarak Havran’ın geldiğini ifade eden Akın, “Balkan cephelerinde, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda vazifeye hiçbir zaman sırtını dönmemiş ve 276 kiloluk top mermisiyle düşmana geçit vermeyerek savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı Havran’ın evladıdır. O Koca Seyit ki savaştan sonra Balıkesir’de, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın kendine maaş bağlatmak istemesi üzerine, “Vatanım için ölürüm ama bu maaşı kabul edemem” diye cevap vermiş bir yiğit. Ulu Önderimiz Atatürk’ün dediği gibi dünyada yüreği bu kadar temiz ve sağlam bir askere rast gelinmemiştir.” dedi.

TARIM VE HAYVANCILIK

Kurtuluş Savaşı’nda mücadele verenlerin torunları olarak bugün aynı vatan aşkıyla Balıkesir’e hizmet ettiklerini belirten Akın, “Dağı taşı altın değerinde topraklar üzerinde yaşıyoruz. Zeytinimiz, zeytinyağımız dünya ile rekabet ediyor. Ortalama 11 milyon zeytin ağacımızın 1 milyon 150 bin tanesi Havran’da. Havran Mandalinası ve Havran Siyah İnciri gibi coğrafi işaretli ürünlerimiz var. Türkiye dünyada bal üretiminde 2. sıradayken, Balıkesir Türkiye’deki bal üretiminde 16. sırada. Havran da Balıkesir’in arıcılık merkezi. Ancak ne yazık ki son raporlardaki bal verimine baktığımızda kuraklıktan kaynaklanan bir düşüş olduğunu görüyoruz. Kovan başına ortalama 15 kilogramdan 11 kilograma gerilemiş durumdayız. Bu şekilde devam ederse arıcılığın ciddi tehditler altında kalacağını biliyoruz. Bununla ilgili de var gücümüzle çalışıyoruz.” diye konuştu.