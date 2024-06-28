29 Haziran 2024 BUGÜN ZAMAN DURUYOR!

Zaman kavramı ile ilgili olan Satürn'ün gerileme döneminde adeta zaman durur Satürn gerileme döneminde geçmişin tamamlanmamış konularını yüzeye çıkararak onlarla yüzleşmemizi ister sorumluluk ve disiplin gezegeni Satürn Böylesi zamanlarda çizgiyi açtığınızda geri harekette olduğundan oldukça sert davranır.

Ay Koç burcunda ilerkerken

Venüs Altmışlık Mars

Ay kare Venüs

Ay Koç Burcunda ilerlerken pek çok amaçlar için uygun değildir. Özellikle sehatler ve Mars doğasındaki kişilerle görüşmek için uygun değildir.

Venüs ve Mars arasında ise uyumlu bir görünüm gerçekleştiriyor bu Köksel pozisyon karşı cins ile olan ilişkilerimiz sanat güzellik ve estetik bağlamında olumlu duygusal deneyimlere işaret ediyor Mars Eylem prensibini anlatır Bu nedenle verdiğiniz kararlarda aktif olmanızı gerektirecek koşullar söz konusu olacak kişisel ve profesyonel ilişkilerinizde diplomasinin dilini rahatça kullanabilirsiniz Venüs finansal bağlantılı bir gezegendir bu nedenle sevdiğiniz ve size keyif verecek harcamalar söz konusu olabilir.

Ay kare Venüs durumu ise sportif olaylar, oyunlar için uygundur. Evlilik için uygun olduğu söylenirse de şüpheli gibi görünüyor.

zaman kavramıyla ilgili olan Satürn'ün ise gerileme dönemine giriyor.