İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen B40 Kültürel ve Ekonomik İşbirliği Zirvesi, “Kültürel Diplomatlar Olarak Şehirler: Yaratıcılık Yoluyla Dayanışma Geliştirmek” başlıklı panelle devam etti. Panelde, şehirlerin yalnızca hizmet sağlayıcı değil, aynı zamanda uluslararası aktörler olarak diplomatik rol üstlenmesi gerektiği vurgulandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şehirlerin kültürel diplomasi yoluyla barış, demokrasi ve çevre koruma gibi değerlerin taşıyıcısı haline geldiğini belirtti. Aras, “Yunanistan ve Türkiye arasında tarihsel sorunlar olabilir ama yerelde biz aynı coğrafyayı ve ortak tarihi paylaşıyoruz. Turizmde ve kültürde kurduğumuz bağlarla Akdeniz havzasında ortak geleceğimizi inşa ediyoruz” dedi.

“DAYANIŞMALIYIZ”

Komşuluk ilişkilerinin önemine de değinen Başkan Aras, “Örneğin aramızdaki hiçbir tarihi probleme odaklanmadan kendi ortak geleceğimize odaklanarak komşumuz olan Yunan adaları ile derin ilişkiler kurduk. Örneğin Corsika ile deniz çayırlarını korumak için ortak proje yapıyoruz. Orman yangınlarında, depremlerde yunan adaları ile inanılmaz dayanışma sergiledik. Onların feribotlarla gönderdikleri malzemeleri Hatay’a, Kahramanmaraş’a yönlendirdik. Onların desteği sayesinde biz de güçlendik” diye konuştu. Başkan Aras, denizlerdeki yaşamın ölmemesi için atık su çalışmalarına ilişkin de Akdeniz’de olan belediyeler olarak iş birliği yapılması gerektiğini belirtti.

“YEREL YÖNETİCİLERE CİDDİ GÖREVLER DÜŞÜYOR”

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, kültürlerarası geçişkenliğin Çeşme’nin tarihsel kimliğini şekillendirdiğini belirtti. Denizli, “Küresel sorunlara yerelden çözüm üretmek için B40 gibi platformlar kritik. Bu diyalog ortamı yalnızca zirvelerle sınırlı kalmamalı; proje bazlı iş birlikleri ve iyi uygulama modelleriyle desteklenmeli” dedi.

Denizli ayrıca, Alaçatı Ot Festivali’nin uluslararası gastronomi sahnesine taşınacağını, festivalin dört günü boyunca dünya çapındaki şeflerin yöresel lezzetlerle yarışacağını açıkladı.

“KÜLTÜREL İŞ BİRLİĞİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas, “B40 Balkan Şehirleri Ağı ile şehirler arasında diplomasiyi kurmuş ve birlikte çalışarak güçlendirmiş oluyoruz. Şehirler arası network, iletişim sayesinde vatandaşlarımızın da faydalanacağı bir ağ kurmuş oluyoruz. Bu sayede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile çok güzel bir ilişki geliştirdik, daha birçok başkanla iş birlikleri yaptık” dedi. Konuşmasının devamında Christofas, “Kültür bizim aramızda konuşmamızın bir aracı. Yalnızca Yunanistan ve Türkiye arasında değil, pek çok Balkan şehri arasında, tarihte de şimdi de kültürel iş birlikleri görüyoruz. Bu kültürel iş birliğini desteklemeye devam edeceğiz. Bu iş birlikleriyle yalnızca çevre sorunları, iklim değişikliğiyle mücadelemiz güçlenmiyor, dijital göçlerle ilgili de iş birliklerinde bulunabiliyoruz” sözlerine yer verdi.