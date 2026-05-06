'Sporun Başkenti Kocaeli' vizyonu doğrultusunda sporun her branşına büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, kentin pek çok yerinde spor tesisleri inşa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Körfez Belediyesi ile birlikte Çamlıtepe Mahallesi'nde yapımı devam eden Çamlıtepe Spor Kompleksi'nde fiziki ilerleme oranı yüzde 71'e ulaştı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de hayata geçirdiği yatırımlar ile sporun gelişimine büyük katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde inşa ettiği spor kompleksinde önemli bir mesafe kaydetti.

Spor tesisi olmasının yanı sıra aynı zamanda önemli bir yaşam alanı olacak Çamlıtepe Spor Kompleksi'nde şuan idari binanın ince işleri ile proje içerisinde yer alan yolların beton atma çalışması devam ediyor. Tüm çelik imalatlarının tamamlandığı projede tribün temel imalatlarına başlandı. Faaliyete geçtiğinde farklı branşlarda birçok sporun icra edilebileceği tesis, bölgeye spor tesisi anlamında zenginlik katacak.

BU KOMPLEKSTE YOK YOK

Proje çalışmaları 4 bin 672 metrekare inşaat alanı üzerinde yapılıyor. Gerçekleşen proje dahilinde spor kompleksi içerisinde bin 350 metrekare 'Kapalı Halı Saha', bin 56 metrekare 'Spor Destek Binası' ve 'Amatör Spor Evi', 480 metrekare 'Basketbol Sahası' ve 2 bin 664 metrekarelik 'Antrenman Sahası' yer alacak. Tesiste ayrıca fitness ve açık peyzaj alanları da bulunacak.