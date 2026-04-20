ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, mezun olduğu Ordu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Düzenlenen kariyer söyleşisinde kendi eğitim ve meslek hayatından örnekler veren Başkan Güler, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

'ORDU LİSESİ'NİN BİZDE AYRI BİR YERİ VAR'

Mezunu olduğu okulda öğrencilerle buluşmanın mutluluğunu dile getiren Başkan Güler, şu ifadeleri kullandı:

'Ben Ordu'da doğdum ve burada okudum. Ordu Lisesi'nin 2. mezunlarındanım. Ordu Lisesi'nin bizde ayrı bir yeri var. Burada pek çok siyasetçi, avukat, öğretmen yetişti. Burası güzel bir lise.'

'ÖNEMLİ DEĞİL, DEĞERLİ OLUN'

Başarıya giden yolda dikkat edilmesi gereken unsurlara değinen Başkan Güler konuşmasında şu sözlere yer verdi:

'Zamanı iyi yönetin. Bir hedefiniz olsun. Hep söylerim; şans, hazırlıklı beyinlere yardım eder. Bir diğer konu sakin olmak. Kızmayalım, kızan kaybeder. Kızılacak yerde kızın ama kızgınlığınız hayatınıza hakim olmasın. Sizler değerli mi önemli mi olmak istersiniz? Tavsiyem önemli olmak değil, değerli olmak gerekiyor. Gençler olarak AR-GE'ye ağırlık verin. Farklı olursanız başarılı oluyorsunuz. Bunları yaptığınız zaman başarı sizinle gelir.'

Sözlerinin sonunda gençlere seslenen Başkan Güler, zamanın hızla geçtiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

'Zaman akıp geçiyor, memleketinize faydalı bireyler olun. Vazgeçilmez insan olun, aranan ve vazgeçilmez insanlar olun.'

GENÇLERİN SORULARINI YANITLADI

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, Başkan Güler'e eğitim hayatı, kariyer planlaması ve mesleki deneyimleri hakkında sorular yöneltildi. Başkan Güler içtenlikle soruları yanıtladı.

Program sonunda okul yönetimi ve öğrenciler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Güler'e teşekkür etti.