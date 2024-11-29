Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova, Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarua İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nin atölye ve laboratuvarlarını gezen Nesibova yetkililerden okul hakkında bilgiler aldı.

İki ülke arasındaki güçlü dostluk ve kardeşlik bağlarına dikkat çeken Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova, birçok ortak paydada birleşen iki ülkenin ortak tarihinin, dilinin, kültürel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasında eğitim kurumlarının kilit rol oynadığını vurguladı. Asırlardır devam eden sarsılmaz dostluk ve kardeşliğin ilelebet devam etmesinin eğitim kanalıyla sağlanacağını, bilgi ve tecrübe paylaşımlarının öğrencilerin millî tarihlerinin içselleştirecek şekilde düzenlenmesinin öneminin altını çizdi.

MİLLÎ DEĞERLERİN AKTARIMINDA AYNI HASSASİYETİ TAŞIMAKTAYIZ

İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova’nın Sakarya’ya ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Gönül coğrafyamızda vazgeçilmez bir yere sahip olan Azerbaycan’ın bizler için öneminin gençlere anlatılmasının, ortak tarihimizden ve kadim medeniyetimizden aldığımız gücün aktarılmasının ve bu şuurun geliştirilmesinin “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” yle perçinlendiğinin altını çizen Bakırtaş, iki kardeş ülkenin kardeş il ve kardeş okul projeleriyle dostluk ve kardeşlik bağlarının çok daha güçleneceğini ifade etti.

