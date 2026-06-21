Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) bugün saat 10.15'te başladı. Yaklaşık 1,6 milyon adayın ter döktüğü sınav maratonu, öğleden sonra gerçekleştirilecek Yabancı Dil Testi (YDT) ile tamamlanacak.

ANKARA (İGFA) - Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için YKS maratonu devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), bugün saat 10.15'te başladı.

1 milyon 627 bin 960 adayın katıldığı AYT, Türkiye genelinde 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salonda gerçekleştiriliyor. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden toplam 160 soru yöneltilirken, sınav için 180 dakika süre veriliyor.

YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te yapılacak. Adaylar Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere beş dilde sınava girecek. Toplam 80 sorunun yer aldığı sınavda adaylara 120 dakika süre tanınacak.

YDT'ye en yoğun başvuru İngilizce alanında gerçekleşti. İngilizceden 195 bin 51 aday sınava girecek. Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941 ve Fransızcadan 919 adayın başvurduğu YDT'ye toplam 203 bin 639 kişi katılacak.

İLK OTURUM TYT'YE 2,4 MİLYON BAŞVURU

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün gerçekleştirilmişti. Bu yıl YKS'ye toplam 2 milyon 425 bin 628 aday başvururken, TYT'de adaylara Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40 ve Fen Bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Adaylara sınav için 165 dakika süre verildi.

Başvuran adayların eğitim geçmişlerine bakıldığında, en büyük grubu 978 bin 408 kişiyle Anadolu lisesi mezunları oluşturdu. Meslek lisesi mezunu aday sayısı 514 bin 809 olurken, açık öğretim lisesi mezunu 294 bin 52, imam hatip lisesi mezunu 186 bin 800 ve fen lisesi mezunu 104 bin 273 aday sınava başvurdu. Ayrıca 347 bin 286 aday da diğer lise türlerinden YKS'ye katıldı.

Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek sınav maratonu, bugün gerçekleştirilecek YDT'nin ardından sona erecek.