Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve şehrin kültürel yaşamına katkılar sunmaya devam eden Niobe Edebiyat ve Sanat Söyleşileri, dördüncü etkinliğinde, çağdaş Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Ayşe Kulin’i ağırladıMANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in öncülüğünde, kentte kültür ve sanat etkinliklerine verilen önem her geçen gün artarken Niobe Edebiyat ve Sanat Söyleşileri de önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Daha önce Şair Ahmet Telli ve Yazar Ahmet Ümit gibi edebiyatın önemli isimleriyle buluşan Manisalılar, bu kez Ayşe Kulin’i ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ural Sevener, Kültür Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz’ün de aralarında yer aldığı dinleyiciler, merak ettiklerini Kulin’e sorma fırsatı buldu.

MASKİ Konferans Salonu’nda Şair ve Yazar Tuğrul Keskin moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, geniş bir okur kitlesine ulaşan ve yazdıklarıyla farklı kuşaklara dokunmayı başaran Ayşe Kulin, edebi üretim sürecine dair deneyimlerini aktardı.

Tuğrul Keskin, yazdıklarıyla kuşaklar arasında köprü kuran, insan hikayelerini derin bir duyarlılıkla kaleme alarak geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan Yazar Ayşe Kulin’i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, önceki gün 54. Orhan Kemal Roman Armağanı ile onurlandırılması nedeniyle kendisini tebrik etti.

Kulin, bu ödülü kazanmanın onur ve mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, “Daha önce, Haldun Taner Öykü Ödülü’nü, Sait Faik Hikaye Armağanı’nı aldım. Bu benim üçüncü ödülüm. 54. Orhan Kemal Roman Armağanı’nı aldığım için çok sevindim, beni bu armağana layık gören seçici kurula çok teşekkür ediyorum” dedi.

İnsanların yaşamlarından hep bir şeyler öğrendiğini ve insan hikayelerinin kendisini beslediğini söyleyen Ayşe Kulin, “Her kitap insana bir şey öğretir. İlkokulu bitirmemiş kadının yazdığı kitaptan ben bir hayat dersi çıkarttım. Gençler kitap okuyun. Kitap okuduğunuz zaman bilmediğiniz hayatlara ulaşırsınız, bilmediğiniz evlere girersiniz. Duygularınız artar, çok şey öğrenirsiniz” diyerek edebiyat serüveninden örnekler verdi.

Söyleşide katılımcılar Ayşe Kulin’le sohbet edip merak ettiği konularda soru sorma fırsatı da yakaladı. İlk soruyu soran katılımcılardan Özlem Onat’ın, “Ben sizin Candan Erçetin tarafından seslendirilen ‘Bahar’ şarkınızı biliyorum. Sözleri size ait. Başka seslendirilmesini istediğiniz sözleriniz var mı?” ifadelerine Kulin, “Benim bir şiir kitabımda ‘Babam’ diye bir şiirim var. Cem Karaca’nın eşi oradan bir şeyler seçmiş, bestelemiş. Bana yolladı. Güzel de yapmış, onun seslendirilmesini isterim” yanıtını verdi.