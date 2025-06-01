Bursa BUSADER’de 2023-2025 dönemi başkanı Elif Evke, görevini Dr. Fatma Akalp’e devretti. Almira Hotel’deki törende yeni yönetim tanıtıldı, yeni üyeler rozet taktı.BURSA (İGFA) - Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu’na (BUSADER) bağlı Bursa BUSADER’de devir teslim töreni gerçekleşti.

2023-2025 döneminde başkanlık yapan Elif Evke, görevi Dr. Fatma Akalp’e Almira Hotel’de düzenlenen törende devretti. Törene BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle, RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke, sivil toplum temsilcileri ve BUSADER üyeleri katıldı.

Federasyon Başkanı Zerrin Özgüle, açılış konuşmasında, “Bursa BUSADER, 2017’den bu yana 150 üyeli büyük bir aile oldu. Elif Evke’nin liderliğinde Hatay Samandağ’daki BUSADER İlkokulu ve BUSADER Ormanı gibi projelerle gurur duyuyoruz. Murat Evke’ye de her projede yanımızda olduğu için teşekkür ederim. Yeni dönem hayırlı olsun” dedi.

ELİF EVKE’DEN DUYGUSAL VEDA

Elif Evke, duygusal bir konuşmayla görevine veda etti: “Görevi devralırken heyecanlıydım, şimdi gurur, mutluluk ve biraz hüzün içindeyim. Birlikte büyüdük, her adımda sevda ve inanç vardı. Bu ailenin parçası olmak hayatımın en büyük armağanı. Aileme, eşim Murat’a, Zerrin Özgüle’ye ve tüm destekçilerime teşekkür ederim. Dr. Fatma Akalp’e başarılar diliyorum.”

DR. FATMA AKALP’TEN İDDİALI BAŞLANGIÇ

2025-2027 dönemi başkanı Dr. Fatma Akalp, “BUSADER bayrağını devralmak büyük bir onur. Altı yıl önce katıldığım bu ailede, sağlık ve eğitim için gönüllülük esasıyla çalışmak bir ayrıcalık. Bilimin ve etik değerlerin ışığında, 150 kişilik ekibimizle şehrimize ve ülkemize hizmet edeceğiz. Bana inanan herkese teşekkür ederim” dedi.

Bu arada yeni yönetimde Ebru Boztekin, Nalan Fidan, Derya Demirtaş, Yasemin Kartal, Mesil Aysu, Ebru Taşçı, Op. Dr. Kemal Mataracı, Dr. Yüksel Akalp, Ayşe Ödünç, Ebru Yıldırım, Hatice Kocagil, Özlem Oktay ve Fatih Aksoy yer alacak. Törende yeni üyeler Tuğba Dursun, Nesrin Sevük, Kemal Mataracı, Semril Yazgan, Özen Özenir Ünal, Özlem İşler ve Şenay Özdemir’e rozetleri takıldı.

Program, pasta kesimi ve Ritmix Trio’nun sahne performansıyla sona erdi.