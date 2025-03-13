Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı. Ticari süt işletmelerince 941 bin 377 ton inek sütü toplandı. Yıllık verilerde en fazla üretimi artan süt ürünü tondaki yüzde 5,1'lik değişimle ayran ve kefir oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Süt ve Süt Ürünleri Üretiminde Ocak ayına ilişkin istatistikleri açıkladı.

Ocak ayında ticari süt işletmelerince 941 bin 377 ton inek sütü toplandı. İşletmelerce toplanan inek sütü miktarı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı.

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,1 ve içme sütü üretimi yüzde 2,0 azaldı.

Ayran ve kefir üretimi yüzde 5,1, yoğurt üretimi yüzde 2,7, tereyağı ve sadeyağ üretimi ise önceki yılın aynı aynına göre yüzde 2,3 artış kaydetti.

Öte yandan bir önceki ay 947 bin 109 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Ocak ayında yüzde 0,6 oranında azalarak 941 bin 377 ton olurken, bir önceki ay 144 bin 891 ton olan içme sütü üretimi Ocak ayında yüzde 4,0 oranında artarak 150 bin 681 ton olarak gerçekleşti.