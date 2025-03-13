Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlık hizmetinden usulsüz yararlananları sıkı takibe aldı. Denetimlerde toplamda 1 milyar liraya yakın ceza uygulandı.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, SGK aracılığıyla sağlık hizmetinden usülsüz yararlananların tespitine ilişkin açıklamalarda bulundu.

2024 yılı ve 2025 yılı Ocak-Şubat aylarında 250 adet sağlık denetimi yapıldığını belirten Bakan Işıkhan, bin 231 sağlık hizmet sunucusunu yakın takibe aldıklarını açıkladı.

88'i hastane, 6'sı tıp merkezi, 16'sı diğer sağlık tesisleri ile birlikte bin 121 eczaneye yapılan denetimlerde toplamda 988 milyon 334 bin 791 lira tutarında ceza uygulandığını duyuran Bakan Işıkhan, 19 sağlık hizmeti sunucusunun ödemesinin durdurulduğunu, 14 bin 968 kişinin hak etmediği halde usulsüz sağlık hizmeti aldığının tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, herkes için eşit şartlarda sağlığa erişim ve güvenli hizmeti sunacaklarının altını çizdi.