Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, ikinci durağı Aydın'da; 2-10 Mayıs tarihleri arasında konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan geniş bir içerikle gerçekleştirilecek.

AYDIN (İGFA) - Aydın'ın tarihi, kültürel ve arkeolojik zenginlikleriyle ülkemizin en önemli medeniyet merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şehirde ilk kez düzenlenecek festivalin müjdesini verdi.

'Aydın'ı bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil ederek şehrin sahip olduğu zengin mirası kültür ve sanat aracılığıyla daha geniş kitlelerle buluşturduklarını belirten Bakan Ersoy, antik dönemden günümüze uzanan birikimiyle dikkat çeken Aydın'ın festival süresince konserlerden sergilere, gastronomiden atölyelere, çocuk etkinliklerinden sahne performanslarına kadar uzanan kapsamlı bir programla sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yapacağını söyledi.

AYDIN'DA KÜLTÜR SANAT ŞÖLENİ

Aydın, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında farklı disiplinlerden sergilere ev sahipliği yaparak sanatseverleri zengin bir kültür yolculuğuna davet edecek.

Şehrin farklı noktalarına yayılan sergiler, sanatın estetik diliyle geçmiş ile bugünü buluşturacak.

Bu kapsamda; Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak Burak Erim'in 'Düşlere Yolculuk' sergisi, izleyiciyi renkler ve düşler arasında içsel bir yolculuğa davet edecek. Her bir eserin hayal gücü ile gerçeklik arasında kurduğu özgün anlatım diliyle öne çıktığı sergi, aynı zamanda Tamer Levent'in 'Sanata Evet' çağrısının bir yansıması olarak sanatın birleştirici, iyileştirici ve özgürleştirici gücünü vurgulayacak.

Atilla Koç Kültür Merkezinde yer alacak 'Korunan Zaman: Arkeolojik Mirasın Görsel Yolculuğu' sergisinde, müze uzmanı ve fotoğraf sanatçısı Muhammed Diler'in objektifinden yansıyan kareler ziyaretçilerle buluşacak. Kültürel mirasın korunması ve belgelenmesine odaklanan sergi, fotoğrafı yalnızca bir kayıt aracı değil, geçmişin estetik değerlerini günümüze taşıyan güçlü bir anlatım biçimi olarak ele alacak. Hakan Yaralı'nın küratörlüğünde hazırlanan sergi, Aydın'daki antik kentlere ait görsel seçkilerle sanatseverlere sunulacak.

Aydın Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilerin ilgisine sunulacak 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisi ise Osmanlı dönemine ait kutsal emanetleri ve tarihi mirası bir araya getirecek. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergide, Hüsn-i hat levhaları, Kâbe örtüleri, surre alaylarına ait eserler ve Kur'an-ı Kerim nüshalarından oluşan seçkin eserler yer alacak.

Tekstil Park Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilecek 'Yaşayan Miras: Aydın Sergisi'nde ise hüsn-i hat, kaligrafi, tezhip, minyatür, çini, ebru, dokuma, ahşap ve sedef işleri başta olmak üzere pek çok geleneksel sanat ve zanaat unsuru bir araya getirilerek ziyaretçilere kapsamlı bir kültürel deneyim sunulacak.

AYDIN ETKİNLİKLERLE RENKLENİYOR

Fotoğraf tutkunlarına yönelik düzenlenecek 'FotoMaraton Aydın' ve 'FotoMaraton Çocuk' etkinliklerinde, her yaştan amatör ve profesyonel fotoğrafçılar festival süresince belirlenen temalar doğrultusunda gerçekleştirecekleri çekimlerle yarışacak. Etkinlikler, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda başlayacak.

Aydın Kültür Yolu Festivali kapsamında Atilla Koç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 'Yaşayan Miras: Kısa Film Gösterimleri', ustaların atölyelerinden yaşam hikayelerine uzanan seçkiyle geleneksel sanatların görünmeyen yönlerini izleyiciyle buluşturacak. 25 sanatçı ve zanaatkârın yer aldığı seçkide; Çanakkale seramiğinden kemençe yapımına, İznik çinisinden kazaziye sanatına kadar pek çok yaşayan miras unsuru sanatseverlerle buluşacak.

Aynı mekânda düzenlenecek 'Yaşayan Miras Buluşması: Körüklü Çizme' söyleşisi ise kentin somut olmayan kültürel miras unsurlarından biri olan körüklü çizme geleneğine odaklanacak. Alanında uzman bir konuşmacı eşliğinde gerçekleştirilecek programda, körüklü çizme kültürünün tarihsel arka planı, üretim süreçleri ve toplumsal hayattaki yeri ele alınacak; katılımcılar bu kadim geleneğe ilişkin kültürel pratikleri ve sözlü anlatımları yakından tanıma fırsatı bulacak.

ÇOCUKLAR İÇİN SANAT ŞÖLENİ

Aydın Kültür Yolu Festivali kapsamında şehrin farklı noktalarında çocuklara yönelik düzenlenecek etkinlikler; sanat, kültür ve eğitimi bir araya getirerek keyifli ve öğretici bir program sunacak.

Festival kapsamında çocuklara yönelik hazırlanan etkinlikler arasında yer alan Aselsan Çocuk Şenliği, Tekstil Park'ta kurulacak etkinlik alanında minik ziyaretçilerle buluşacak. Eğitici ve eğlenceli içeriklerin bir araya getirildiği şenlikte, çocuklar teknoloji ve bilim temelli aktivitelerle keyifli vakit geçirirken aynı zamanda yeni deneyimler kazanma fırsatı bulacak.