Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçenin tümünde sürdürdüğü yatırımlarına Manyas ile devam ediyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Manyas ilçe merkezinde 30 yıllık içme suyu hatlarını yenileyip kalıcı bir dönüşüm sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 500 metrelik sıcak asfalt serimi ile yolları yeniliyor. Altyapı ve üst yapıda önemli bir dönüşüme imza atan Büyükşehir ile Manyas'ın çehresi değişiyor.

Halkçı belediyecilik anlayışıyla şehrin dört bir yanında önemli çalışmaları hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Manyas'ta güçlü bir altyapı için 30 yıllık içme suyu şebeke hatlarını yeniledi. İlçe merkezinde Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarıyla birlikte sık sık arızalara neden olan yıllanmış borular modern altyapı sistemleriyle değiştirildi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla Manyas'ın Maltepe, Cumhuriyet, Cengizhan ve İnönü caddelerinde 2 bin 500 metrelik sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Manyas'ta yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, '20 ilçemizde olduğu gibi Manyas'ımızda da geleceğe miras bırakacağımız önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Altyapı ve üstyapı çalışmalarımızla ilçemizin çehresini değiştiriyoruz.' dedi.