Ayakkabı ve saraciye ihracatçıları Suudi Arabistan pazarında 2019 yılındaki ihracat seviyesine dönmek istiyor. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerdeki olumlu seyir Türk ayakkabı ve saraciye ihracatçılarının bu pazarı tekrar radarına almasını beraberinde getirdi.İZMİR (İGFA) - Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 20-22 Ekim 2024 tarihleri arasında Suudi Arabistan’a yönelik “Sektörel Ticaret Heyeti” düzenliyor. Heyette 11 Türk ayakkabı ve saraciye ihracatçısı firma yer alacak.

Ülkeler arasındaki dış ticaretin siyasi ilişkilerin seyrine göre olumlu ya da olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kopma noktasına geldiği 2021 yılında Türk deri sektörünün Suudi Arabistan’a ihracatının durma noktasına geldiğini kaydetti.

SUUDİ ARABİSTAN İHRACATTA EN BÜYÜK 10. PAZARIMIZDI

Suudi Arabistan’ın tarih boyunca Türk deri sektörünün güçlü ihraç pazarlarından biri olduğunun altını çizen Zandar, “2019 yılında Suudi Arabistan 50,4 milyon dolarlık ihracatla en çok ihracat yaptığımız 10. pazarımız konumundayken, 2021 yılında 1,7 milyon dolara kadar düştü. 2022 yılından itibaren normalleşmeyle birlikte 2022 yılında 11 milyon dolara, 2023 yılında 25 milyon dolara yükseldi. 11 ihracatçı firmamızın katılımıyla yapacağımız “Sektörel Ticaret Heyeti”yle Suudi Arabistan pazarında 2019 seviyesindeki ihracat rakamlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Emek-yoğun sektörlerin başında gelen ayakkabı ve saraciye sektörlerinde son yıllarda yüksek enflasyon, düşük döviz kuru nedeniyle üretim ve ihracatta kan kayıpları yaşandığına vurgu yapan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu, en büyük ihraç pazarları Avrupa Birliği ve Rusya’da ekonomik resesyon yaşandığını, ihraç pazarlarını çeşitlendirmek için Suudi Arabistan’a yöneldiklerini ifade etti.