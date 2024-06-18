Avrupa'nın uyuşturucu ajansı, Avrupa Birliği genelinde uyuşturucu tüketimindeki endişe verici eğilimler ve artan kamu sağlığı sonuçları konusunda uyarıda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa Birliği'nin (AB) uyuşturucu izleme ajansı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA), yayımladığı son raporunda, uyuşturucuya erişimin kolaylaştığına ve giderek karmaşıklaşan ticarileşme modellerine dikkat çekti.

Euronews'in aktardığı habere göre ajansın son raporunda, Avrupa'da uyuşturucuyla ilgili durumun, en iyi "her yerde, her şey, herkes" şeklinde tanımlanabileceği ifade edildi.

EMCDDA Direktörü Alexis Goosdeel, raporun sunumunu yaparken, yasadışı uyuşturucu kullanımının etkisinin artık toplumun hemen her yerinde görüldüğünü belirterek, "AB topraklarında hiç bu kadar çok uyuşturucu bulunmamış ya da üretilmemişti" ifadelerini kullandı.

Raporda AB'de geçtiğimiz yıl 22 milyon kişinin esrar, 4 milyon kişinin kokain ve yaklaşık 3 milyon kişinin de halk arasında "ekstazi" olarak bilinen MDMA haplarını kullandığı belirtildi.