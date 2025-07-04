Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan İzmitli milli yüzücü Kuzey Tunçelli’yi tebrik etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Başkan Büyükakın, daha önce makamında ağırladığı genç sporcuyu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bir kez daha tebrik etti. Büyükakın şöyle dedi: “Geçtiğimiz hafta bir araya gelmiş, kendisine başarı dileklerimizi iletmiştik. Bugün, üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olduğunun haberini almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Hemşehrimiz, evladımız, milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli’yi üstün başarısından dolayı yürekten tebrik ediyor, ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırdığı bu büyük zafer için kendisine teşekkür ediyorum.”

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Slovakya'nın Samorin kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda, erkekler 1500 metre serbest stilde 14 dakika 45.05 saniyelik süresiyle altın madalya kazanan Kuzey Tunçelli, bu başarısıyla üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu. Uzun ve kısa kulvarda dünya gençler rekorlarının sahibi olan Kuzey Tunçelli, ilk Avrupa şampiyonluğunu Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda, 1500 metre serbest stilde 14:55.64’lük derecesiyle elde etti. İkinci Avrupa şampiyonluğunu ise Litvanya’da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda, 1500 metre serbest stilde 14:41.89’luk derecesiyle dünya gençler rekoru kırarak kazandı. Slovakya'daki son şampiyonlukla birlikte Tunçelli, henüz 17 yaşında olmasına rağmen Avrupa’da üst üste 3. kez altın madalyaya uzanarak tarihi bir başarıya imza attı.

GÖZLER DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA

Kuzey Tunçelli, 27 Temmuz–3 Ağustos 2025 tarihleri arasında Singapur’da düzenlenecek Dünya Büyükler Yüzme Şampiyonası’na katılacak. Genç sporcu, burada da Türkiye’yi temsil ederek büyükler kategorisinde madalya için kulaç atacak.