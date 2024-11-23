Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, 24-28 Kasım tarihleri ​​arasında Türkiye'yi ziyaret edecek ve Ankara ve İstanbul'da görüşmeler yapacak.İZMİR (İGFA) - Odile Renaud-Basso'nun ''Özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları (STK'lar) ve hükümet yetkilileriyle görüşmeleri de kapsayacak olan dört günlük ziyaret, ülkenin ekonomik açıdan toparlanma sürecine girdiği bir döneme denk geliyor.''

Eylül ayında yayınlanan Bankanın Bölgesel Ekonomik Beklentiler raporu, yatırımcı güvenini artırmaya yardımcı olan faktörler olarak Türkiye'deki son politika değişikliklerini vurguladı.

Renaud-Basso Ankara'da bulunduğu süre içerisinde Banka'nın ülkedeki gündemiyle ilgili olarak kilit bakanlarla görüşecek. Renaud-Basso ayrıca EBRD tarafından desteklenen ve 2030 yılına kadar 5 milyar ABD Doları yatırım yapılmasını hedefleyen Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'nun (TIDIP) açılışına da katılacak.

Renaud-Basso ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Guvernörü Fatih Karahan ile görüşmelerde bulunacak.