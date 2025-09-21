Mudanya Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği bisiklet turu ve yürüyüş etkinliğiyle çevre dostu ulaşımı teşvik etti. Katılımcılar, sağlıklı yaşam ve temiz çevre için pedal çevirip adım attı.BURSA (İGFA)- Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Mudanya Belediyesi de hafta sonu gerçekleştirdiği yerel faaliyetlerle farkındalık oluşturdu. Vatandaşlar, doğa dostu hareketliliğe destek vererek Mudanya’nın daha yaşanabilir bir kent olmasına katkı sağladı.

Hafta kapsamında 20 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen bisiklet turunda vatandaşlar keyifli anlar yaşarken, hem pedal çevirmenin tadını çıkardı, hem de sağlıklı, çevre dostu ulaşım için farkındalık oluşturdu.

Etkinlikler dolayısıyla bu sabah ise yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi. Atılan her adımın temiz bir çevre ve yaşanabilir bir Mudanya için olduğunu belirten Mudanya Belediyesi, etkinliklere katılım gösteren herkese teşekkür etti.