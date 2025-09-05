TUSAŞ, HÜRJET ve GÖKBEY gibi özgün ürünlerini 3 Boyutlu Model Tabanlı Tanımlama (MBD) yaklaşımıyla tasarlıyor. Dijital ikiz teknolojisiyle üretim süreçlerini hızlandıran ve hatasız hale getiren TUSAŞ, havacılıkta teknolojik liderliğini pekiştiriyorANKARA (İGFA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), özgün ürünlerinin tasarım ve üretim süreçlerinde devrim niteliğinde bir adım attığını duyurdu.

HÜRJET jet eğitim uçağı ve T625 GÖKBEY genel maksat helikopteri gibi platformlar, 3 Boyutlu Model Tabanlı Tanımlama (Model-Based Definition - MBD) yaklaşımıyla tasarlanarak dijital ikiz teknolojisiyle hayat buluyor.

TUSAŞ’ın sosyal medya paylaşımında belirttiğine göre, MBD yöntemiyle her bir bileşen dijital ortamda eksiksiz bir şekilde tanımlanıyor. Bu sayede üretim ve kalite kontrol süreçleri daha hızlı, hatasız ve verimli bir şekilde ilerliyor.

Dijital ikiz teknolojisi, fiziksel ürünlerin sanal kopyalarını oluşturarak tasarım, test ve üretim aşamalarında yenilikçi çözümler sunuyor.

Bu yaklaşım, HÜRJET ve GÖKBEY gibi platformların sadece fiziksel olarak değil, dijital ortamda da kusursuz bir şekilde geliştirilmesini sağlıyor.