Sıfır Atık Hareketi ile 2017 yılında yüzde 13 olan atıklardan geri kazanım oranı, 2023 yılında yüzde 35'e yükseldi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri doğrultusunda daha temiz ve daha yeşil bir dünya için çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlatılan, küresel bir çevre hareketi ve dünya markası haline gelen Sıfır Atık Projesi ile bugüne kadar 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı. Geri dönüşüm ile atıklardan 185 milyar lira kazanç sağlandı.

5,9 MİLYON TON SERA GAZI SALIMI ÖNLENDİ

Proje kapsamında 188 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne geçildi. Ülke genelinde 21 milyon kişiye de Sıfır Atık eğitimi verildi. Türkiye'de şu ana kadar yapılan çalışmalar ile 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarılırken; 5,9 milyon ton sera gazı salımı önlendi. Sıfır Atık Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla 2017 yılında yüzde 13 olan atıklardan geri kazanım oranı, 2023 yılında yüzde 35'e yükseldi. Hedef, 2035’te geri kazanım oranını yüzde 60’a çıkarmak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuya ilişkin yaptığı açıklamada daha yaşanabilir, daha temiz ve daha yeşil bir dünya hedefiyle atıkları dönüştürdüklerini ifade etti. Bakan Özhaseki, “Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde bir dünya markası hâline gelen, çevre projelerinin öncüsü Sıfır Atık Hareketi ile geri dönüşümü yaygınlaştırıyoruz. Dünya ortak evimiz, evimizi evlatlarımız için tertemiz tutacağız.” ifadelerini kullandı.

“PROJEYİ HAYATA GEÇİRENLERE TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ”

Vatandaşlar da Sıfır Atık Projesi’nin kazanımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sıfır Atık Projesi’nin geri dönüşüm için çok güzel bir uygulama olduğunu belirten bir vatandaş, “Harika bir uygulama. Yapılan uygulamalardan da çok memnunuz. Gelecek nesillerimize olan faydalarından dolayı çok teşekkür ederiz.” dedi. Başka bir vatandaş da projenin faydalı olduğunu ifade ederek, “Artık atıklarımız değerlendiriliyor. Projeyi hayata geçirenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.” şeklinde konuştu.