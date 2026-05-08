Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban kesim işlemlerini daha sağlıklı, güvenli ve modern koşullarda gerçekleştirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı. İzmit ilçesi İZAYDAŞ Yolu Solaklar mevkiinde bulunan modern mezbahada kurban kesim hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 11 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla başvurularını internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmit, Kandıra ve Karamürsel'deki modern mezbahalar, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Buna göre İzmit Mezbahası'nda kurban kesim hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, 11 Mayıs Pazartesi günü başlayacak başvurularını 15 Mayıs Cuma günü saat 17.30'a kadar tamamlaması gerekiyor.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kocaeli.bel.tr adresinde yer alan 'Vatandaş Kurban Beyanı' formunu eksiksiz doldurarak ön kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

Başvurunun sistem tarafından onaylanmasının ardından sıra numarası otomatik olarak oluşturulacak.