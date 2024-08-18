ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Hatay Milletvekili Can Atalay’ın durumunu görüşmek üzere toplanan TBMM’de çıkan kavgayı değerlendirdi. Zeybek, “Can Atalay meclise alınmalı, Alpay Özalan çıkarılmalıdır” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti’nin, Alpay Özalan’a karşı tavır almadığı takdirde suç ortağı olacağına dikkat çeken ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA UYMAMAK ANAYASA SUÇUDUR"

"TBMM’de kürsüde konuşan Milletvekiline yasalar bile dokunamazken, düzeni sağlamakla görevli Alpay Özalan’ın, kürsüdeki milletvekiline yumruk atması büyük bir suçtur. Bu kişiyi Meclisten, Partiden atmazsa AK Parti'de suç ortağıolacaktır. Gereği yapılmalıdır. Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararına uymamak ise Anayasa suçudur. Türkiye bir Hukuk Devleti olacaksa öncelikle Anayasa ‘ya uyulmalıdır.TBMM, Can Atalay’ı içine almalı,Alpay Özalan’ı dışarı atmalıdır.”