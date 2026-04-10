Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Ahmet Mehlepçi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla bazı Aile Sağlığı Merkezlerinin bulunduğu arazilerin satışa çıkarılmasına sert tepki gösterdi.

İSTANBUL (İGFA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, 25 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bazı Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) bulunduğu arsa ve arazilerin satışa çıkarılmasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Mehlepçi, söz konusu kararın sağlık politikaları açısından ciddi sorunlar barındırdığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı başında '1000 Aile Sağlığı Merkezi yapılacak' vaadini hatırlatan Mehlepçi, gelinen noktada yeni merkezler inşa edilmesi gerekirken mevcut ASM'lerin bulunduğu alanların satışa çıkarıldığını belirtti. Açıklamaya göre, karar kapsamında 27 ilde toplam 55 arsa satış listesine alındı ve bu alanların bir kısmında hâlihazırda ASM'ler bulunuyor.

Aile Sağlığı Merkezlerinin yalnızca sağlık hizmeti sunulan yerler olmadığını vurgulayan Mehlepçi, bu yapıların aynı zamanda deprem gibi afet durumlarında 'güvenli alan' olarak kritik rol üstlendiğine dikkat çekti. Özellikle büyük şehirlerdeki müstakil ve geniş alanlara sahip ASM'lerin, afet yönetimi açısından hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

İstanbul'da bazı ASM'lerin kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldığını hatırlatan Mehlepçi, yeni alan bulunamadığı belirtilirken mevcut arsaların satışa çıkarılmasını 'planlama eksikliği' olarak değerlendirdi. Ayrıca geçmişte bu merkezler için yapılan güçlendirme harcamalarının da sorgulanması gerektiğini ifade etti. Mehlepçi, toplumun ihtiyacının uzak ve yüksek maliyetli şehir hastanelerinden ziyade, erişilebilir ve yaygın Aile Sağlığı Merkezleri olduğunu belirterek, satış kararlarının sağlık sistemine katkı sağlamayacağını savundu.

Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunan Mehlepçi, mevcut ASM'lerin neden satışa çıkarıldığı, sağlık çalışanlarının ve vatandaşların bu süreçten nasıl etkileneceği gibi soruların yanıtlanmasını istedi.