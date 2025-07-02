Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) son günlerde yaptığı “barajlar alarm veriyor” uyarısının ardından harekete geçen Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde tasarruf seferberliği başlattı.ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi, Başkent’te yaşanabilecek olası su krizinin önüne geçmek için basılan bilgilendirme broşürlerini cadde, sokak, semt pazarı, dolmuş, otobüs ve mesire alanlarında dağıtarak, vatandaşları bilgilendiriyor.

Broşürlerde, musluk sızıntılarının giderilmesi, makinelerin tam dolmadan çalıştırılmaması, sebzelerin kapta yıkanması, duş süresinin kısaltılması gibi günlük yaşamda kolayca uygulanabilecek önlemler yer alırken, ilçedeki billboardlar da ise, ASKİ’nin uyarılarıyla donatılarak su tasarrufunun önemine dikkat çekildi.

Keçiören Belediyesince başlatılan bu kampanya ile bireysel tasarrufların kitlesel bir tasarrufa evrilmesi ve kuraklık tehdidine karşı toplumsal bilincin artırılması hedefleniyor.

Son iki yılda Ankara’nın az yağış aldığını söyleyen ve Başkent’teki nüfus artışına bağlı su tüketiminin arttığına dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Yapılan açıklamalar barajlarımızın alarm verdiğini net bir şekilde gösteriyor. Olası bir su krizine karşı en etkili ve kısa vadeli çözüm ise suyumuzu boşa harcamamak ve tasarruf etmek. Tüm vatandaşlarımızı broşürlerimizde yer alan gündelik metotları uygulamaya ve suyumuza sahip çıkamaya davet ediyorum” dedi.