Cumhuriyet altınının satış fiyatı ilk kez asgari ücreti geçerek 22 bin 286 TL’ye yükseldi. Asgari ücretle çalışan kesim duruma tepki göstererek, "Bir ay boyunca çalışıyoruz ama aldığımız ücretle bir Cumhuriyet Altını kadar değerimiz yok" dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 TL’lik asgari ücret, Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlandı. Cumhuriyet altının satış fiyatı ise ilk kez asgari ücreti geçerek 22 bin 286 TL’ye yükseldi. Bu durum, özellikle asgari ücretle çalışan işçiler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

İşçiler, “Bir ay boyunca çalışıyoruz ama aldığımız ücretle bir Cumhuriyet Altını kadar değerimiz yok” diyerek sitem etti.

Uzmanlar, asgari ücretin altın karşısında değer kaybetmesini, enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla ilişkilendirdi.

GELECEK DÖNEMDE NE BEKLENİYOR?

Özellikle son yıllarda artan hayat pahalılığı ve enflasyon, alım gücünün düşmesine neden olurken, altın fiyatlarındaki yükseliş tasarruf yapmayı zorlaştırdı.

Ekonomistlere göre, altın fiyatlarının küresel piyasalara ve Türkiye'deki ekonomik gelişmelere bağlı olarak yükselmeye devam etmesi bekleniyor.

Bu durum, özellikle sabit gelirli vatandaşlar için ekonomik koşulları daha da zorlaştırabilir.