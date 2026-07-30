Dardanel'in Yunanistan'daki köklü deniz ürünleri markası Kallimanis, Aigio'daki üretim tesislerinde toplam 1,5 MWp kurulu güce sahip güneş enerjisi sistemlerini devreye aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Dardanel, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği ve sorumlu üretim alanlarındaki yatırımlarını faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda hayata geçiriyor. Bu doğrultuda Kallimanis, Yunanistan'ın Aigio kentindeki üretim tesislerinde ileri teknoloji iki yeni güneş enerjisi sisteminin kurulumunu tamamladı.

Güçlü üretim altyapısını sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla geliştiren Kallimanis, toplam 1,5 MWp kurulu güce sahip güneş enerjisi sistemlerini tesislerin yaklaşık 9.000 metrekarelik çatı alanına yerleştirdi. Projeyle birlikte üç üretim tesisi ile 5.000'den fazla palet kapasitesine sahip beş soğuk hava deposunun yıllık operasyonel enerji ihtiyacının tamamı güneş enerjisinden sağlanacak.

Yılda 1,98 Milyon kWh'nin Üzerinde Yenilenebilir Enerji

Kallimanis'in Aigio'daki güneş enerjisi sistemlerinin yılda 1,98 milyon kWh'nin üzerinde elektrik üretmesi bekleniyor. Yatırım sayesinde geleneksel elektrik tüketimine kıyasla yılda yaklaşık 410 ton karbon dioksit emisyonunun önüne geçilmesi öngörülüyor. Üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kullanımını artıran proje, Kallimanis'in daha verimli, sorumlu ve sürdürülebilir bir üretim modeline geçişini de hızlandırıyor.