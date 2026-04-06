Yandex Maps, AFAD verileriyle Türkiye'deki deprem toplanma alanlarını haritaya ekledi. Kullanıcılar, Yandex Maps ve Navi uygulamaları üzerinden 'toplanma alanı' aramasıyla en yakın güvenli noktayı bulabiliyor ve rota oluşturabiliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Yandex Maps, Türkiye genelinde acil toplanma alanlarını ekleyerek kullanıcıların harita üzerinden en yakın toplanma noktasını bulmasını ve buraya en uygun rotayı oluşturmasını kolaylaştırdı.

Söz konusu veriler, AFAD Açık Veri kapsamında Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) platformu aracılığıyla sağlanıyor.

Kullanıcılar, Yandex Maps ve Yandex Navi uygulamalarında ilgili anahtar kelimeleri (ör: toplanma alanı) yazarak en yakın acil toplanma noktasını bulabiliyor.

Haritada yer alan acil toplanma alanları, AFAD'ın TUCBS platformu üzerinden paylaştığı resmi açık veri setlerine dayanıyor. Bu sayede kullanıcıların gördüğü bilgiler, kamuya açık resmi verilerle örtüşüyor.