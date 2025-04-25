Bursa’daki AS Merkez Outlet AVM'nin yönetimi deprem güvenliği yerine, fotoğrafları sızdıranların peşine düştü. AVM, 23 Nisan 2025 tarihinde yaşanan deprem sonrası oluşan çatlak görüntülerin basına sızdırdığı iddiasıyla bir personel işten çıkarıldı.Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - 23 Nisan 2025 tarihinde Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki AS Merkez Outlet AVM’de kolon ve duvarlarda çatlaklara neden oldu.

Çatlakların sıva ve boyayla kapatılacağı iddialarıyla gündeme gelen görüntüler, bir personelin işten çıkarılmasına yol açtı.

AS MERKEZ YÖNETİMİ İSTEDİ, FİRMA KABUL ETTİ, PERSONEL KOVULDU

Herkes Duysun WhatsApp İhbar Hattı’na ulaşan H.Ş. adlı personel, çatlak görüntülerini basına sızdırdığı iddiasıyla işten çıkarıldığını söyledi.

AVM yönetiminin kamera kayıtlarını incelediğini ve depremin ardından duvarlar ile kolonlarda oluşan çatlakları fotoğraf çeken personellerin bu şekilde tespit edildiğini kaydeden H.Ş., birçok kişinin aynı noktalarda fotoğraf çektiğini ifade etti.

Basına yansıyan görüntüler ile kendi çektiği fotoğrafların açılarının benzerliği sebebiyle AS Merkez Outlet AVM yönetiminin, çalıştığı firmadan çıkışını talep etmesi üzerine ilgili firmanın iş akdine son verdiğini iddia eden H.Ş., AVM yönetimi ile çalıştığı firmaya dava açarak hukuk yoluna başvuracağını ve hakkını arayacağını dile getirdi.