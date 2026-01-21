Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve sporcular Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Başkan Yıldırım, ziyarette kulübün faaliyetleri ve gençlere yönelik yürüttükleri sportif faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Gençleri sporla buluşturmak ve ilde sporun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla yola çıktıklarını belirten Yıldırım, hedeflerini paylaştı.

Salon sporları ve bireysel branşlara önem verdiklerini aynı zamanda şehirde voleybola yoğun ilginin olduğunu belirten Yıldırım, 'Antrenörlerimizin eşliğinde alt yapıda 50 kadın voleybolcumuz eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Mart ayında başlayacak bölgesel erkek ve kadın voleybol ligine katılım sağlayacaklarını söyledi.

REKTÖR AYDIN, 'SPORCU DOSTU KAMPUS' PROJESİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın'ı ise sporun insanların hem bedenen hem de zihnen gelişimine katkı sunduğunu söyledi.

Üniversite olarak sporla ilgili önemli projeleri hayata geçireceklerini belirten Aydın,' Üniversitemiz bünyesinde 'Sporcu Dostu Kampus' projesini hayata geçireceğiz. Ayrıca geçtiğimiz günlerde 36 milyonluk ödenek aldık. Bu parayla 8 adet proje hayata geçireceğiz. Mevcut spor salonumuzun çatısını onaracağız. Halı sahaların bakımlarını yapacağız. Bu hizmetlerimizden sadece öğrencilerimiz değil Artvinli gençlerimizin hizmetine de yararlanacak. İlimizde gençlerimizi sporla buluşturmak ve gelişimlerine katkı sunmak istiyoruz.' dedi.

Artvinspor Kulübünün özellikle alt yapıya verdiği önemin çok kıymetli olduğunu belirten Aydın, üniversite olarak kulübe destek vereceklerini söyledi.

Yıldırım, ziyaret sonunda Aydın'a adının yazılı olduğu forma ve atkı hediye etti.