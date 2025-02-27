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İl Özel İdaresinin 78 personeli, yolların açılması için 66 iş makinesi yardımıyla karla mücadeleye devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, merkezde 36, Arhavi’de 13, Şavşat'ta 65, Ardanuç'ta 40, Borçka'da 41, Murgul'da 11, Kemalpaşa'da 4, Hopa'da 4 ve Yusufeli ilçesinde 3 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler yolların açılması için yoğun bir çalışma sürdürüyor.

Artvin’de kar nedeniyle 217 köy yolu ulaşıma kapandı. Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'de bir haftadır etkili olan kar nedeniyle 217 köy yolu ulaşıma kapandı.