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Öte yandan kentte yağış etkisini yitirirken kar kalınlığı önemli turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası'nda 40, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 55 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel, kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin, 46 personel, 22 ekip ve 36 iş makinesiyle çalışma başlatıldığını söyledi.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre kar dolayısıyla merkezde 2, Ardanuç’ta 40, Borçka’da 6, Şavşat'ta 63, Yusufeli’nde 14 olmak üzere 125 köyle ulaşım kesildi.

Ankara'ya 45 bin seyircili dev stadyum

Ankara'ya 45 bin seyircili dev stadyum