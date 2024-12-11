Artvin Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında farklı suçlardan aranan 61 kişinin yakalandığını bildirdi.BAYRAM SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde 29 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 10-20 yıl hapis cezası olan 3, 5-10 yıl hapis cezası bulunan 1, 0-5 yıl arası hapis cezası olan 10 ve ifadeye yönelik aranan 47 kişi olmak üzre toplam 61 kişi yakalandı.