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Toplantının ardından Vali Ergün, göreve yeni başlayan din görevlilerine belge takdim etti.

Manisa Kırkağaç’ta alt yapılar modernize ediliyor

Manisa Kırkağaç’ta alt yapılar modernize ediliyor

Artvin Valisi Turan Ergün, “Aylık Din Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı’na” katıldı. Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - İl Müftüsü Mesut Harmancı ve din hizmetleri görevlilerinin katılımıyla Gençlik Hizmetleri Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde, il genelinde Ramazan boyunca gerçekleştirilecek faaliyetler ele alındı ve yürütülen din hizmetleri değerlendirildi.