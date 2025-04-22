Artvin Valisi Turan Ergün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılmak üzere şehre gelen Gürcistanlı öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Öğretmenevi’nde Gürcistan’ın Tercoli ili Çocuklar Örnek Halk Folklor Grubu “Sapovnela” ile bir araya gelen Vali Ergün, çocukların bayramını kutlayarak bir süre sohbet etti.

Vali Ergün, burada yaptığı konuşmada, komşu ve dost ülke Gürcistan'ın çocuklarını Artvin'de görmekten ve ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünyada, çocuklara armağan edilmiş tek milli bayram olan 23 Nisan’ın coşkusunu, komşu ve dost ülkenin çocukları ile birlikte yaşamaktan mutluluk duyduğunu belirten Ergün, " 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincimizi, buraya kadar gelerek, bizlerle paylaştığınız için, her birinize şahsım, Artvin’in tüm çocukları ve ülkemiz adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Komşu ülkenin çocuklarıyla yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler veren Vali Ergün, günün anısına fotoğraf çektirdi.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Berker Çırak ile İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar hazır bulundu.