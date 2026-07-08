Artvin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Yusufeli Motosiklet Kulübü üyelerine trafik kuralları, koruyucu ekipman kullanımı ve hız limitleri konusunda eğitim verdi.

ARTVİN (İGFA) - Artvin İl Jandarma Komutanlığı, motosiklet sürücülerinde güvenli sürüş bilincini artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Trafik Jandarması ekipleri, Yusufeli Motosiklet Kulübü üyesi motosiklet sürücüleriyle bir araya gelerek trafik güvenliğine ilişkin bilgilendirme eğitimi düzenledi.

Eğitimlerde sürücülere genel trafik kuralları, koruyucu kask ve diğer koruyucu ekipmanların kullanımının hayati önemi ile hız kurallarına uyulmasının trafik kazalarının önlenmesindeki rolü anlatıldı.

Motosiklet sürücülerimize güvenli sürüş bilinci kazandırmak için eğitimlerimize devam ediyoruz.????️????⚠️



Artvin İl Jandarma Komutanlığımız emrinde görevli Trafik Jandarması ekiplerimiz, Yusufeli Motosiklet Kulübü üyesi motosiklet sürücülerine;



❗️Genel trafik kuralları,

❗️Koruyucu: pic.twitter.com/UNri66uOkT Başkan Büyükgöz Arapçeşme esnafıyla bir araya geldi İçeriği Görüntüle July 8, 2026

Jandarma ekipleri, motosiklet kazalarında can kayıpları ve yaralanmaların azaltılması amacıyla bilinçlendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirterek, tüm sürücülere trafik kurallarına uymaları ve koruyucu ekipmanlarını eksiksiz kullanmaları çağrısında bulundu.